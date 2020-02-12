НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Дзюба и Слуцкий обменялись острыми шутками в Instagram
Спорт-Экспресс
  • Деловое.ТВ0:46
  • Мой Брянск0:49
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пошутил над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, а ответ ждать себя не заставил. Футболист опубликовал в Instagram кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты».В источнике
61
Подробнее о событии
alt

Нещадный батл Слуцкого и Дзюбы в инстаграме: мультик «Бревно», шутки про Моуринью и президента «Рубина»

Sports.ru вчера в 15:37
alt

Слуцкий высмеял технику Дзюбы: Это финальная. Голосуйте (видео)

Советский спорт вчера в 16:06 
alt

Дзюба и Слуцкий снова зарубились в «Инстаграме». Стебут друг друга они очень жёстко

Чемпионат вчера в 16:00
реклама
Главное
Новости