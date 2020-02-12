Дзюба и Слуцкий обменялись острыми шутками в Instagram

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пошутил над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, а ответ ждать себя не заставил. Футболист опубликовал в Instagram кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты».