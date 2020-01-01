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Дзюба и Заболотный включены в символическую сборную 27-го тура РПЛ
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Российская премьер-лига (РПЛ) представила символическую сборную 27-го тура по версии InStat. Сборная опубликована в Twitter-аккаунте лиги.В источнике
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Дзюба и Заболотный попали в символическую сборную 27-го тура Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 08:38
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Дзюба и Заболотный попали в символическую сборную 27-го тура Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 08:38
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Акинфеев, Дзюба и Жирков попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ

Soccer.ru 08:01
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