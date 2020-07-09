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Pravda.RuPravda.Ru
Дзюба назвал Кокорина «осликом»
Metaratings
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Футболист питерской команды опубликовал в Instagram мем, на котором запечатлены он сам и Кокорин. Пользователи сети провели аналогию с мультфильмом. Дзюба стал Шреком, а Кокорин — осликом.В источнике
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Дзюба сравнил себя и Кокорина с Шреком и Ослом: фото

Sport24.ru 11:18 
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Дзюба сравнил себя и Кокорина с персонажами мультфильма «Шрек»

Чемпионат 10:56
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«Кокорин – ослик». Дзюба выложил мем про себя и форварда «Сочи» в образе персонажей из «Шрека»

Sports.ru 10:36
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