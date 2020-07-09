Дзюба назвал Кокорина «осликом»

Футболист питерской команды опубликовал в Instagram мем, на котором запечатлены он сам и Кокорин. Пользователи сети провели аналогию с мультфильмом. Дзюба стал Шреком, а Кокорин — осликом.