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Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира
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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал совместную фотографию с одноклубником Ярославом Ракицким.В источнике
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Дзюба назвал своего одноклубника лучшим защитником мира

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Артем Дзюба: Ракицкий – лучший защитник мира (фото)

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Дзюба назвал одноклубника лучшим защитником в мире

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