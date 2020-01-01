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Дзюба назвал четырёх лучших игроков чемпионата России не из «Зенита»
Soccernews.ru
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  • Футбол России
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  • Чемпионат
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, кого он считает лучшими игроками Российской Премьер-Лиги из других клубов по итогам сезона-2019/2020.В источнике
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Дзюба назвал лучших игроков РПЛ не из «Зенита»

Soccernews.ru 07:42
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Артем Дзюба назвал экс-форварда «Мордовии» в числе лучших игроков чемпионата России

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Дзюба выбрал четырех лучших игроков не из «Зенита»

Нева Спорт 05:56
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