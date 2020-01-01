Дзюба назвал четырёх лучших игроков чемпионата России не из «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, кого он считает лучшими игроками Российской Премьер-Лиги из других клубов по итогам сезона-2019/2020.