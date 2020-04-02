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Дзюба назвал футбольных агентов злом
ODDS.ru
  • Piter.tv1:21
Не знаю, как в мире, но в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя все хорошо. Когда ты на плаву - они с тобой, лучшие друзья.В источнике
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