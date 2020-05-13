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Дзюба назвал лучшего нападающего в истории
Петербургский дневник
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По мнению Дзюбы, лучшим является бразилец Роналдо.В источнике
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Артем Дзюба признался, кого считает лучшим нападающим в мире

ProstoProSport вчера в 23:45 
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Дзюба назвал фамилию лучшего нападающего в истории футбола

Sport.ru вчера в 17:14
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Дзюба назвал лучшего нападающего в истории

Газета.Ru вчера в 16:20
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