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Дзюба назвал лучшего нападающего в истории
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По мнению Дзюбы, лучшим является бразилец Роналдо.В источнике
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Артем Дзюба признался, кого считает лучшим нападающим в мире

ProstoProSport вчера в 23:45 
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Дзюба назвал фамилию лучшего нападающего в истории футбола

Sport.ru вчера в 17:14
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«В первую очередь в голове возникает Роналдо». Дзюба назвал лучшего нападающего в истории

Футбол России вчера в 16:09
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