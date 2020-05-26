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Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Футбол России
  • Городовой0:49
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.В источнике
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