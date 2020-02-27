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Дзюба не сыграет с «Локомотивом»
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Сегодня стало известно, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не примет участие в первом матче второй половины сезона РПЛ с «Локомотивом».В источнике
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Аршавин — о матче «Зенит» - «Локомотив»: «Дзюбу способен заменить только Сутормин»

Sport.ru 03:00
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Игрок «Локомотива» пропустил 14 месяцев из-за уникальной травмы: похоже, такого диагноза больше нет в Европе

Sports.ru вчера в 05:08
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Дзюба попадет в заявку «Зенита» на матч РПЛ с «Локомотивом»

ProstoProSport вчера в 04:02
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