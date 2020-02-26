Дзюба не сыграет в матче с «Локомотивом» из-за травмы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сыграет против «Локомотива» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 27 февраля сообщает «Чемпионат». Отмечается, что Дзюба не примет участия в матче из-за травмы. В источнике