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Дзюба не сыграет в матче с «Локомотивом» из-за травмы
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сыграет против «Локомотива» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 27 февраля сообщает «Чемпионат». Отмечается, что Дзюба не примет участия в матче из-за травмы.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба из-за травмы не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Как стало известно Sport24, футболист получил травму. Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля.
Sport24.ru вчера в 15:18 
Подробнее о событии
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«Зенит» – чемпион? Экс-президент «Локомотива» рассказал, чего ждать болельщикам

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 23:30
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Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Чемпионат вчера в 16:20
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Источник: Дзюба пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Sport.ru вчера в 15:59
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