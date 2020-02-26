Дзюба не сыграет в матче с «Локомотивом» из-за травмы
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сыграет против «Локомотива» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 27 февраля сообщает «Чемпионат». Отмечается, что Дзюба не примет участия в матче из-за травмы.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Как стало известно Sport24, футболист получил травму. Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля.
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