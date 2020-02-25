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Дзюба не выйдет на поле в матче с «Локомотивом» из-за травмы
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не примет участие в матче 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" из-за травмы.В источнике
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Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

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Источник: Дзюба не сыграет в матче против «Локомотива»

Матч ТВ 15:57
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СМИ: Дзюба может пропустить матч с «Локомотивом»

Советский спорт 15:54 
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