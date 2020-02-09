НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Дзюба о переходе Смолова: у Феди что-то не срослось с Семиным
Футбол России
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Sport24.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Ранее Дзюба рассказал, что летом мог перейти в английский "Тоттенхэм" на замену травмировавшемуся Харри Кейну, однако "Зенит" не отпустил форварда.В источнике
Подробнее о событии
alt

Дзюба о переходе Смолова: у Феди что-то не срослось с Семиным

РИА Новости 11:39
alt

«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова. Есть крутейшая молодежь, которая скоро начнет рвать

Sport24.ru 12:35 
alt

Артем Дзюба — об аренде Смолова: «Удивило, что „Локомотив“ его отпустил. Значит, что-то с Семиным не срослось»

Sportbox.RU 11:23
Ещё по теме
Главное
Новости