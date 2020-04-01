НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Чемпионат
  • Metaratings
Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.В источнике
Подробнее о событии
alt

Артем Дзюба: «Весь мир сидит на карантине, а наши продолжают ходить на шашлыки — это удивляет и поражает»

Матч ТВ вчера в 16:52
alt

Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС

Metaratings вчера в 16:41
alt

Дзюба: Путин ввёл чрезвычайную ситуацию, и это правильно. Россия по-другому не понимает

Чемпионат вчера в 15:57
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости