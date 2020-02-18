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Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Футболист в Instagram показал фотографию «внебрачного сына» специалиста.В источнике
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«Нашел внебрачного сына Слуцкого». Дзюба пошутил над тренером «Рубина»

Sport24.ru 08:45
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Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого

Sportbox.RU 08:24
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Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого

Матч ТВ 08:24
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