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Дзюба отреагировал на очередной трофей «Зенита»
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Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал успех команды в поединке за Суперкубок России с "Локомотивом".В источнике
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Подробнее о событии
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Оздоев: "Три трофея сразу – это просто вандерфульно!"

Sport.ru вчера в 18:59
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Магомед Оздоев: «Три трофея в один год. Как говорит Артем Дзюба — это просто вандерфульно!»

Матч ТВ вчера в 17:56
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Дзюба — после победы в Суперкубке России: «Главное, в историю попасть. Трофеи не пахнут»

Sport24.ru вчера в 17:22 
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