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Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший по ходу матча 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).В источнике
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Интершум издавал оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Футболист отреагировал

Sport.ru 04:43
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Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»

Metaratings 04:24
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Дзюба отреагировал на нелицеприятные кричалки, попавшие в интершум матча с «Тамбовом»

Футбол России 01:05
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