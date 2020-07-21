Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба ответил фанату, который обвинил питерский клуб в подкупе арбитра в полуфинальном поединке Кубка России со «Спартаком».