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Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
Спорт-Экспресс
  • 78.ru1:55
  • Дума ТВ0:40
Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба ответил фанату, который обвинил питерский клуб в подкупе арбитра в полуфинальном поединке Кубка России со «Спартаком».В источнике
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Дзюба ответил фанату «Спартака» после полуфинала Кубка

Газета.Ru 13:54
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Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

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Болельщик возмутился судейством матча «Зенит» — «Спартак». Дзюба с ним не согласился

Спорт-Экспресс 07:59
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