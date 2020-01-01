Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1). В источнике