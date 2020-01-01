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Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).В источнике
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Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»

Спорт-Экспресс 18:51
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Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом»

RT на русском 17:46
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Дзюба отреагировал на выкрики в свой адрес, попавшие в интершум матча с «Тамбовом»

Чемпионат 17:29
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