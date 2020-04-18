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Дзюба поделился впечатлениями от сериала «Война и мир»
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Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от просмотра сериала "Война и мир" по роману русского писателя Льва Толстого.В источнике
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Дзюба оценил сериал «Война и мир»

Soccer.ru 02:54 
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«Столько слёз из-за этого сериала». Дзюба оценил британскую экранизацию «Войны и мира»

Чемпионат 02:48
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«Столько слез из-за этого сериала». Дзюбу впечатлила британская экранизация «Войны и мира»

Sport24.ru 02:25 
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