BetassistДзюба получил официальное предложение от лидера чемпионата ТурцииСпортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб сделал официальное предложение российскому форварду Артёму Дзюбе.BetassistПримечательно, что в конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы – 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год.ЧемпионатДзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» в мае.Sport24.ruВ составе «сине-бело-голубых» форвард выступал с 2015 года, провёл 249 встреч, забил 108 голов и отдал 70 ассистов.LiveResult.RuЧитать далееСвернутьBetassistЧемпионатSport24.ruSportbox.RUСпортКПГазета.RuСпорт-ЭкспрессLiveResult.RuBetOnПодробнее о событии«Адана Демирспор» сделал предложение российскому нападающему Артему ДзюбеГазета.Ru19:30Дзюба получил официальное предложение от лидера чемпионата ТурцииBetassist19:15«Адана Демирспор» сделал официальное предложение экс-форварду «Зениту» ДзюбеLiveResult.Ru18:51Турецкий клуб «Адана Демирспор» сделал официальное предложение ДзюбеBetOn18:45Дзюба может стать одноклубником Ракицкого. «Адана Демирспор» сделал официальное предложениеSport24.ru18:36Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор»Спорт-Экспресс19:22В турецком «Адана Демирспор» подтвердили, что сделали предложение Артёму ДзюбеЧемпионат18:56Показать ещёОценить10