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Дзюба получил официальное предложение от лидера чемпионата Турции

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб сделал официальное предложение российскому форварду Артёму Дзюбе.
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Примечательно, что в конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы – 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год.
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Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» в мае.
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В составе «сине-бело-голубых» форвард выступал с 2015 года, провёл 249 встреч, забил 108 голов и отдал 70 ассистов.
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