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Дзюба попал в Топ-25 лучших свободных агентов
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Напомним, что в апреле сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны римского Лацио. Контракт лидера сборной России с Зенитом истекает 30 июня.В источнике
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Дзюба в топ-25 футболистов с истекающими контрактами

Футбол России 01:11
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Дзюба включен в очередной рейтинг лучших игроков с истекающими контрактами

Sportbox.RU 00:52
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Дзюба попал в Топ-25 лучших свободных агентов

Советский спорт 00:45
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