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Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами
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Российский футболист из ФК «Зенит» Артем Дзюба был внесен в шорт-лист лучших игроков, у которых истекает контракт. Данный список составило британское издание 90 min.В источнике
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Подробнее о событии
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Дзюба вошел в топ-25 лучших игроков мира с истекающими контрактами

Metaratings 03:52
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Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами

Sport.ru 01:59
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Дзюба включён в список 25 лучших футболистов с истекающими контрактами

RT на русском 01:29
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