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Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами
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Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами по версии британского портала 90 min.В источнике
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Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами

Sport.ru 01:59
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Дзюба включён в топ-25 лучших футболистов с истекающими контрактами

Евро-футбол.ру 01:31
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Дзюба включён в список 25 лучших футболистов с истекающими контрактами

RT на русском 01:29
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