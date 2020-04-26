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Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами
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Возглавил рейтинг защитник "Пари Сен-Жермен" Тома Менье. В топ-3 также попали "Виллиан" из "Челси" и Дрис Мертенс из "Наполи". В текущем сезоне Дзюба провёл за "Зенит" 28 поединков во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и сделал 12 голевых передач.В источнике
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С чего всё начиналось
Британский портал Football365 опубликовал рейтинг самых дорогостоящих, по оценке Transfermarkt, футболистов, чьи соглашения с нынешними командами истекают в конце июня 2020 года.
РБК 02:05
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Дзюба попал в топ-10 лучших игроков Европы с истекающими контрактами

Советский спорт 01:17
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Дзюба попал в топ-10 игроков Европы с истекающими контрактами. В списке также Виллиан, Мертенс и Кавани

Sport24.ru 00:44 
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