Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Возглавил рейтинг защитник "Пари Сен-Жермен" Тома Менье. В топ-3 также попали "Виллиан" из "Челси" и Дрис Мертенс из "Наполи". В текущем сезоне Дзюба провёл за "Зенит" 28 поединков во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и сделал 12 голевых передач.