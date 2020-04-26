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Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вошел в список десяти лучших футболистов, контракты которых истекают в текущем сезоне. Свою версию предоставил портал Football 365.Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний футболист занял седьмое место.В источнике
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С чего всё начиналось
Британский портал Football365 опубликовал рейтинг самых дорогостоящих, по оценке Transfermarkt, футболистов, чьи соглашения с нынешними командами истекают в конце июня 2020 года.
РБК 02:05
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