Дзюба попал в топ-10 лучших игроков Европы с истекающими контрактами

Первое место в рейтинге занял защитник ПСЖ Тома Менье, на второй строчке расположился Виллиан из Челси, тройку лучших замкнул нападающий Дрис Мертенс из Наполи. Капитан сборной России Артем Дзюба разместился на седьмой позицию рейтинга.