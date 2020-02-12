Слуцкий пошутил над Дзюбой и сравнил его с бревном

Тренер не заставил себя долго ждать и пошутил над «сине-бело-голубым» уже на своей странице. Он опубликовал кадр из мультфильма «Браво» и написал: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм»».