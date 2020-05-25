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Дзюба поздравил «Зенит» с 95-летием
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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил клуб с днём рождения.В источнике
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Артем Дзюба обратился к болельщикам в день рождения «Зенита»

Петербургский дневник 15:22
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Дзюба поздравил «Зенит» с днем рождения: Впереди у нас будет потрясающее будущее

Советский спорт 14:48
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Дзюба — о 95-летии «Зенита»: «Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее»

Sport.ru 14:29
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