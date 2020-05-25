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Дзюба поздравил болельщиков «Зенита» с 95-летием клуба
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Нападающий Артем Дзюба поздравил болельщиков «Зенита».В источнике
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Ломбертс поздравил «Зенит»: «Уже 95 лет мы – лучший клуб в мире»

Sports.ru 15:23
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Артем Дзюба обратился к болельщикам в день рождения «Зенита»

Петербургский дневник 15:22
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Дзюба поздравил «Зенит» с днем рождения: Впереди у нас будет потрясающее будущее

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