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Дзюба признался, что не хочет жить в Европе. Он очень любит Россию
Футбол России
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Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба сравнил Россию и Европу. По его словам, он хочет жить на родине и не стремится переехать за рубеж.В источнике
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Дзюба признался, что не хочет жить в Европе. Он очень любит Россию

Sport.ru 17:43
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Артем Дзюба: «Европа — богатая история и нынче слабость. Россия — это то место, где я хочу жить»

Sportbox.RU 16:20
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Дзюба: «Люблю Россию; это то место, где хочу жить. Европа? Слабость»

Бомбардир.ру 15:58
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