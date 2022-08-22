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Дзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче против «Фенербахче»

Нападающий сборной России Артем Дзюба в свой день рождения забил гол в дебютном матче за "Адана Демирспор" в чемпионате Турции по футболу.
РИА Новости
В понедельник Дзюба в матче третьего тура чемпионата Турции поразил ворота "Фенербахче" на 66-й минуте.
РИА Новости
Однако футболисты «Адана Демирспор» смогли оказать сопротивление: на 56-й минуте хавбек Юнес Беланда реализовал пенальти, а через 10 минут отличился российский форвард Артём Дзюба.
Московский Комсомолец
У "Фенербахче" же забивали Эннер Валенсия, оформивший дубль, а также Миха Зайц и Эзган Алиоски.
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Дзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче» по версии WhoScored
Sport24.ru20:45
Дзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче против «Фенербахче»
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Дзюба признан лучшим в составе «Адана Демирспор» в игре с «Фенербахче» по версии WhoScored
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Дзюба в свой день рождения забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»
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