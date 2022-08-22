Матч ТВДзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче против «Фенербахче»Нападающий сборной России Артем Дзюба в свой день рождения забил гол в дебютном матче за "Адана Демирспор" в чемпионате Турции по футболу.РИА НовостиВ понедельник Дзюба в матче третьего тура чемпионата Турции поразил ворота "Фенербахче" на 66-й минуте.РИА НовостиОднако футболисты «Адана Демирспор» смогли оказать сопротивление: на 56-й минуте хавбек Юнес Беланда реализовал пенальти, а через 10 минут отличился российский форвард Артём Дзюба.Московский КомсомолецУ "Фенербахче" же забивали Эннер Валенсия, оформивший дубль, а также Миха Зайц и Эзган Алиоски.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руКП - Санкт-ПетербургSport24.ruCaliber.AzАргументы и ФактыSports.ruSportbox.RUМатч ТВСпорт уик-эндСпортКПРБК спортLife.ruФутбол РоссииРГ-СпортИзвестияЧемпионатNews.ruМосковский КомсомолецLiveResult.RuSoccer.ruГазета.Ru53 новостиЯмал-МедиаMetaratingsСпорт-ЭкспрессBetassistРЕН ТВМК-СпортRT на русскомBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииДзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче» по версии WhoScoredSport24.ru20:45Дзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче против «Фенербахче»Матч ТВ19:29Дзюба признан лучшим в составе «Адана Демирспор» в игре с «Фенербахче» по версии WhoScoredЧемпионат20:03Дзюба в свой день рождения забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»РИА Новостивчера в 16:21Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»Футбол Россиивчера в 16:18Дзюба стал лучшим игроком по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче»Спорт-Экспресс17:31Дзюба стал лучшим по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче»RT на русском17:15Показать ещёОценить162