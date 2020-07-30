Дзюба продлил контракт с «Зенитом»

31-летний нападающий, капитан сборной России Артем Дзюба подписал новый контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Соглашение подписано по схеме «2+1» — на два года с возможностью продления еще на год.