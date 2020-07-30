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Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
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31-летний нападающий, капитан сборной России Артем Дзюба подписал новый контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Соглашение подписано по схеме «2+1» — на два года с возможностью продления еще на год.В источнике
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Подробнее о событии
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Лучший для тренеров, игроков и «Зенита». Дзюба – главный футболист РПЛ

Soccer.ru 06:00
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Артём Дзюба продлил контракт с «Зенитом»

Sport.ru 03:28
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«Зенит» продлил контракт с Дзюбой еще на два года

Фонтанка.Ру 03:07
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