Дзюба прокомментировал скандальную видеозапись с Азмуном
31-летний лидер питерского "Зенита" Артём Дзюба дал интервью "Чемпионату", в котором прокомментировал скандальную видеозапись из раздевалки "сине-бело-голубых". Напомним, во время празднования чемпионства Артём Дзюба изобразил половой акт с партнёром по команде иранским нападающим Сердаром Азмуном.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал нашумевшее видео из раздевалки команды с ним и форвардом Сердаром Азмуном после чемпионского матча РПЛ с "Краснодаром" (4:2).