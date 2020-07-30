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Дзюба прокомментировал скандальную видеозапись с Азмуном
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31-летний лидер питерского "Зенита" Артём Дзюба дал интервью "Чемпионату", в котором прокомментировал скандальную видеозапись из раздевалки "сине-бело-голубых". Напомним, во время празднования чемпионства Артём Дзюба изобразил половой акт с партнёром по команде иранским нападающим Сердаром Азмуном.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Азмун сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось». Дзюба о видео из раздевалки

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал нашумевшее видео из раздевалки команды с ним и форвардом Сердаром Азмуном после чемпионского матча РПЛ с "Краснодаром" (4:2).
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Азмун – о скандальном видео с Дзюбой: «А мне понравилось»

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Дзюба прокомментировал скандальную видеозапись с Азмуном

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Дзюба рассказал о реакции Азмуна на видео из раздевалки «Зенита» с их участием

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