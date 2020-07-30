Дзюба прокомментировал скандальную видеозапись с Азмуном

31-летний лидер питерского "Зенита" Артём Дзюба дал интервью "Чемпионату", в котором прокомментировал скандальную видеозапись из раздевалки "сине-бело-голубых". Напомним, во время празднования чемпионства Артём Дзюба изобразил половой акт с партнёром по команде иранским нападающим Сердаром Азмуном.