Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Информация о травме Артема Дзюбы была получена от Sport24. Характер повреждения пока не сообщается. Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Как стало известно Sport24, футболист получил травму. Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля.