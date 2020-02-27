Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Информация о травме Артема Дзюбы была получена от Sport24. Характер повреждения пока не сообщается. Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.