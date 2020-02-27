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Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Газета.Ru
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Информация о травме Артема Дзюбы была получена от Sport24. Характер повреждения пока не сообщается. Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба из-за травмы не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Как стало известно Sport24, футболист получил травму. Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля.
Sport24.ru 15:18 
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Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Чемпионат 16:20
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Источник: Дзюба пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Sport.ru 15:59
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Источник: Дзюба не сыграет в матче против «Локомотива»

Матч ТВ 15:57
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