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Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
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Информация о травме Артема Дзюбы была получена от Sport24. Характер повреждения пока не сообщается. Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба из-за травмы не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Как стало известно Sport24, футболист получил травму. Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля.
Sport24.ru вчера в 15:18 
Подробнее о событии
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Лучший бомбардир «Зенита» Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

78.ru вчера в 23:53
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«Зенит» – чемпион? Экс-президент «Локомотива» рассказал, чего ждать болельщикам

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 23:30
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СМИ: Артем Дзюба не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Петербургский дневник вчера в 22:26
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