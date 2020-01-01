Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью
Форвард "Зенита" Артём Дзюба ответил на вопрос, как он относится к бывшему тренеру московского "Спартака" Валерию Карпину. Сейчас специалист тренирует "Ростов".В источнике Карпин? Неприязнь. Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Я восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвел впечатление.
Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Metaratings вчера в 15:25