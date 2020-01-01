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Дзюба рассказал, как отец попросил его меньше болтать
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношении со своим отцом. Об этом он поведал в открытом письме на Spоrts.ru.В источнике
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Подробнее о событии
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Дзюба рассказал, как отец попросил его меньше болтать

ProstoProSport 06:27 
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Открытое письмо Дзюбы: передачи важнее голов, смерть друга и злость Сан-Марино

Sports.ru 05:13
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