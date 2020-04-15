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Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016
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Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016, передает "Матч ТВ".В источнике
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Артем Дзюба: «На Евро-2016 нам не удалось засунуть свое „я“ в одно место»

Sportbox.RU 14:12
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Артем Дзюба: «На Евро-2016 нам не удалось засунуть свое „я“ в одно место»

Матч ТВ 14:12
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Дзюба нашел виноватых в провале на Евро-2016

Lenta.ru 09:50
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