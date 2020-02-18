НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Дзюба рассказал о своем отношении к Бузовой: «Прет, как танк»
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграл в ассоциации на ютуб-канале Gena Miller, в числе прочего поделившись мнением о популярной певице Ольге Бузовой.В источнике
Подробнее о событии
alt

Дзюба рассказал о своем отношении к Бузовой: «Прет, как танк»

Sport24.ru 14:35 
реклама
Главное
Новости