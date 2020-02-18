Дзюба рассказал о своем отношении к Бузовой: «Прет, как танк»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграл в ассоциации на ютуб-канале Gena Miller, в числе прочего поделившись мнением о популярной певице Ольге Бузовой. В источнике