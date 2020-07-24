НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче заключительного тура ЧР«Краснодар» и ЦСКА поспорят за последнюю путевку в Лигу чемпионов«Зенит» повторил рекорд «Спартака» 1999 годаКарпин связал проблемы ФК «Ростов» с коронавирусомГлавноеМагомед Исмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезонАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболуРФС оштрафовал «Зенит» за баннер в адрес ФедунаИсточник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»Газета.RuДзюба рассказал о своих отношениях с АзмуномГол.ру17РЕН ТВ0:08Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с иранским форвардом Сердаром Азмуном.В источнике Комментировать71Подробнее о событии Дзюба рассказал об отношениях с АзмуномРоссийская газета 09:14Для Дзюбы гол «Спартаку» важнее победы в бомбардирской гонкеСпорт-Экспресс 08:45Дзюба рассказал о важности гола и победы в Кубке над «Спартаком»Metaratings 09:02рекламаЕщё по темеАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче заключительного тура ЧР«Краснодар» и ЦСКА поспорят за последнюю путевку в Лигу чемпионов«Зенит» повторил рекорд «Спартака» 1999 годаКарпин связал проблемы ФК «Ростов» с коронавирусомГлавноеМагомед Исмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезонАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболуРФС оштрафовал «Зенит» за баннер в адрес ФедунаИсточник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»Новости