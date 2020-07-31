Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка". В сезоне-2019/20 Дзюба вместе с "Зенитом" выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), тем самым став двукратным чемпионом страны подряд.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий футбольного клуба «Зенит» в интервью «Фонтанке» 31 июля рассказал, о чем он мечтает после двух подряд завоеванных чемпионских титулов.
Bookmaker-ratings.ru 17:33