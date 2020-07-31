Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка". В сезоне-2019/20 Дзюба вместе с "Зенитом" выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), тем самым став двукратным чемпионом страны подряд.