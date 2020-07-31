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Газета.RuГазета.Ru
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Фонтанка.Ру
  • Фонтанка.Ру
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Soccer.ru
  • Sport24.ru
  • Soccernews.ru
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка". В сезоне-2019/20 Дзюба вместе с "Зенитом" выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), тем самым став двукратным чемпионом страны подряд.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба: Хочу выиграть три чемпионата подряд и выйти из группы в Лиге чемпионов, «чтобы заткнуть критиков»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» в интервью «Фонтанке» 31 июля рассказал, о чем он мечтает после двух подряд завоеванных чемпионских титулов.
Фонтанка.Ру 16:03
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Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

CT news 20:00
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Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

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Артем Дзюба признался, что фильм о Майкле Джордане мотивировал его, чтобы «заткнуть критиков»

Bookmaker-ratings.ru 17:33
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