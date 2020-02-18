Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине и главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове. Под руководством первого форвард выступал за московский "Спартак".В источнике Карпин? Неприязнь. Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Я восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвел впечатление.