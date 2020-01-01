НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Дзюба с женой прошли испытание новым челленджем
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
По условиям задания необходимо определить, кому из партнеров подходит то или иное утверждение, при этом испытание нужно пройти с закрытыми глазами.В источнике
Подробнее о событии
alt

Артем Дзюба с женой поучаствовал в челлендже, который запустил Сергей Игнашевич (Видео)

Bookmaker-ratings.ru 17:00
alt

Антистрессовая терапия от Дзюбы. Форвард принял вызов Игнашевича

Спорт-Экспресс 16:59
alt

Дзюба вместе с женой принял участие в челлендже

Футбол России 16:46
реклама
Главное
Новости