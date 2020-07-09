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Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°0:13
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.В источнике
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Дзюба на праздновании чемпионства «Зенита» исполнил «Голубую луну»

РИА Новости 05:26
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Дзюба на праздновании чемпионства «Зенита» спел «Голубую луну»

Футбол России 05:06
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Артём Дзюба в парике показал, как Санкт-Петербург празднует чемпионство «Зенита»

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