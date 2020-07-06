НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Дзюба сравнил «Зенит» с «Баварией» и «Ювентусом»
Спорт уик-энд
  • Спорт уик-энд
  • FootballHD
  • Невские Новости
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • ODDS.ru
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сравнил свой клуб с мюнхенской "Баварией" и туринским "Ювентусом".В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Нападающий Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»

Невские Новости 12:40
alt

Дзюба сравнил «Зенит» с «Баварией» и «Ювентусом»

Матч ТВ 11:53
alt

Дзюба сравнил «Зенит» с «Баварией» и «Ювентусом»

Sportbox.RU 11:53
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости