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Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Спорт-Экспресс
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  • RT на русском
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, подводя итог чемпионского сезона в российской Премьер-Лиге, сравнил петербургский клуб с туринским «Ювентусом» и мюнхенской «Баварией».В источнике
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Подробнее о событии
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Дзюба заявил, что его целью является третье подряд чемпионство с «Зенитом»

RT на русском 10:14
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Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»

Sport24.ru 09:49 
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