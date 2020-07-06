Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, подводя итог чемпионского сезона в российской Премьер-Лиге, сравнил петербургский клуб с туринским «Ювентусом» и мюнхенской «Баварией».