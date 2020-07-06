Дзюба сымитировал интим с Азмуном, радуясь чемпионству «Зенита»
Форвард футбольной команды из Северной столицы Зенит Артем Дзюба в раздевалке клуба изобразил половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном после победы сине-бело-голубых над Краснодаром.В источнике Эпизод с имитированием секса Дзюбы и Азмуна? Ничего они там не имитировали, это просто от недостатка воспитания. Вряд ли это имитация гомосексуализма. Действие Азмуна? Пусть он прокомментирует этот момент, который с ним произошел.Пятый канал18:53